1 z 10

Już we wrześniu na antenie Dwójki zostanie wyemitowany piąty sezon programu "The Voice". Show od pierwszej edycji cieszy się dużym zainteresowaniem widzów i pozwala wyłonić prawdziwe muzyczne perły. Udział w programie to również świetna okazja do promocji gwiazd, które pojawiają się w jury. Od początku jego skład ulega zmianie, bowiem produkcja stawia na różnorodność. Dziś oficjalnie ogłoszono, kto pojawi się w najbliższej edycji. Przypomnijmy: Poznaliśmy oficjalny skład jury The Voice. To będzie wyjątkowa edycja

Do show zdecydowała się powrócić Edyta Górniak. Diwa polskiej sceny, pojawiła się w dzisiejszym "Pytaniu na śniadanie" wraz z innymi trenerami. Mimo zawirowań w życiu prywatnym, spowodowanymi aferą z jej byłym mężem Dariuszem K., Edyta tryskała humorem i często się uśmiechała. Zdradziła również, że do samego końca nie wiedziała, kto jeszcze obok niej pojawi się w piątej edycji "The Voice".

Cieszycie się z jej powrotu?