Edyta Górniak na okładce "Flesza"! O piosenkarce znów jest bardzo głośno, a to za sprawą jej wyznania w "Dzień dobry TVN". Gwiazda wyznała, że poroniła.

Ja od 2 lat marzyłam o ciąży, bardzo marzyłam żeby zajść w ciążę, no i zaszłam w ciążę... Niestety straciłam tę ciążę. To było jedno z najbardziej dziwnych, nieoczekiwanych doświadczeń. Wszyscy, którzy mieli takie doświadczenie to wiedzą, że kobieta tak naprawdę zostaje samotna z tym uczuciem. Nawet jak się ma wsparcie - ja miałam wsparcie najbliższej ekipy, nikt o tym nie wiedział praktycznie, tylko najbliższe grono - to jednak jest takie uczucie bardzo ogromnego osamotnienia i trzeba przejść taką drogę, najpierw jest szok, potem nadzieja, badania, potem taka rozłąka przedwczesna, to jest bardzo, bardzo trudne - przyznała Edyta.