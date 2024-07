1 z 10

Edyta Górniak to gwiazda, która przywiązuje wielką uwagę do tego jak wygląda. Wokalistka w swoim wizerunku lubi bawić się modą i często z nią eksperymentuje. Jednak gdy pojawia się na czerwonym dywanie, to zawsze stara się wyglądać z klasą. Na wczorajszej imprezie "Fashion Magazine" artystka wyglądał bardzo dobrze w białej kreacji z golfem i botkami pod kolor sukienki. Spore wrażenie robiła również fryzura Edyty. Uczesanie w stylu retro z natapirowanymi i zaczesanymi do tyłu włosami, nawiązujące trochę do stylistyki Landy Del Rey prezentowało się niezwykle okazale.

