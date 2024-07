To, co osiągnęła Edyta Górniak dla większości polskich gwiazd wciąż pozostaje tylko marzeniem. Diwa na swój sukces pracowała latami. Zaczęło się od roli w legendarnym "Metrze", a potem rewelacyjnego występu na Eurowizji. Jej talent doceniła cała Europa, a dzisiaj Edyta jest jedną z najbardziej szanowanych polskich gwiazd. Jednak nie zawsze tak było.

Edyta postanowiła wziąć udział w szczytnej akcji MTV "Będzie lepiej", w której wspomina swoje traumatyczne przeżycia z przeszłości. Podobnie jak Marina, która "była uważana za gorszą, bo z Ukrainy", Górniak ma w pamięci przykre obrazy z dzieciństwa.

- Kiedy chodziłam do szkoły podstawowej byłam dyskryminowana za to, że jestem mieszanką. Nauczyciele mówili, że mam brudną skórę i się nie domyłam. Siedziałam sama, a dzieci były sadzane w klasie ze mną za karę . Przetrwałam to.

Górniak przy okazji po raz kolejny wykazała się także swoją empatycznością i skomentowała także przykre wspominki jakie wyniosła ze spotkań z fanami. Wielu z nich to "młodzi geje", których odmienna orientacja seksualna nie jest akceptowana przez rodziców.

- Czasami po koncertach przychodzą do mnie młodzi ludzie, zapłakani, młodzi chłopcy. Mówią, że to był bardzo piękny i ważny dla nich koncert, i że nie mają gdzie spać, bo ich rodzice wyrzucili ich z domu za to, że są gejem. Jak można odrzucić własne dziecko za to, że kocha mężczyznę, kobietę lub odwrotnie?