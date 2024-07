Edyta Górniak na polskiej scenie jest już od 25 lat. Z tej okazji organizatorzy popularnego festiwalu w Opolu zdecydowali się zaprosić gwiazdę i zaproponowali jej wysoką stawkę. Zobacz: Edyta Górniak świętuje 25-lecie pracy artystycznej. Dostała opłacalną propozycję

Dzisiaj jednak mija 20 lat od wydania debiutanckiej płyty "Dotyk", która podbiła serca setek ludzi i zapewniła artystce pozycję na polskiej scenie. Niemal każdy singiel z tej płyty stał się wielkim przebojem, a w 1997 roku krążek pokrył się poczwórną platyną. Górniak jest niezwykle wzruszona tym, że jej twórczość odbiła się takich echem i że to już tyle lat temu wszystko się wydarzyło. Dodała na Facebooku wymowny wpis:

Moi Drodzy,

Dziś piszę do Was osobiście. Pragnę podziękować z Serca wszystkim, którzy towarzyszą mi od wydania mojej pierwszej Płyty..

8 Maja mija 20 lat od jej Premiery. Dziękuję za Waszą pamięć, za przypomnienie mi tej pięknej rocznicy. Do dziś pamiętam podpisywanie Albumu i Nasze pierwsze spotkania.. Naprawdę to pamiętam. (cukierki też:) Myślę teraz, że już wtedy poprzez "Dotyk" ujawniło się, że będę lubiła utwory delikatne, sensualne, a poprzez "Litanię", że będę także kochała rocka. Poprzez "To nie ja", że czasem dotknę utworów posągowych, a poprzez "Kobietę", że będę chciała dawać Wam taniec i radość. Tak jest do dziś. Dziękuję za te 20 lat..