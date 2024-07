Edyta Górniak na "Różach Gali 2015" zaśpiewała wielki hit z filmu o Jamesie Bondzie - "Tomorrow Never Dies". Mamy dla Was wideo z jej genialnego występu. Czy diwie udało przebić się oryginał?

Reklama

"Tommorow Never Dies" w oryginale wykonuje Sheryl Crow. Piosenka pochodzi z filmu - jak to w Bondzie - o tym samym tytule. "Jutro nie umiera nigdy" miało premierę w 1997 roku, kiedy to w rolę agenta wcielał się Pierce Brosnan. Która wersja podoba się Wam bardziej? Zagłosujcie w naszej sondzie!

Zobacz także:

Znasz Bonda? Jamesa Bonda? To sprawdź, czy wiesz wszystko o najsłynniejszym agencie QUIZ

Zobacz także

Występ Edyty Górniak na Różach Gali 2015

Sheryl Crow - "Tommorow Never Dies"

Edyta Górniak na Różach Gali