Edyta Górniak wzięła sobie do serca odbudowywanie relacji rodzinnych i dba, by je pogłębiać. Odkąd pogodziła się z matką po kilku latach braku kontaktu, najwyraźniej nie chce porzucić tego, co już udało się naprawić. Artystka długo miała pretensje do matki o krzywdy, których doznała w dzieciństwie. Matką z córką pogodziły się miesiąc temu, podczas festiwalu w Opolu. Teraz planują wspólne wakacje.

Edyta zamierza zabrać matkę na kilka dni nad Bałtyk - czytamy w "Fakcie". Będzie towarzyszyć im syn wokalistki - Allan, który będzie miał okazję nadrobić zaległości w kontakcie z babcią Grażyną. Rodzinny wypad zaplanowany jest na koniec lipca, po powrocie Allana z obozu survivalowego. Wakacyjna atmosfera na pewno przyczyni się do pogłębienia więzi rodzinnych, a kilka wspólnych dni dobrze zrobi całej trójce. Jak dotąd Edycie i jej matce pozostawały im jedynie kontakty telefoniczne:

W Opolu widziały się tylko na chwilę, a rozmowy telefoniczne nie zastąpią wspólnego spędzania czasu - powiedziała w "Fakcie" osoba z otoczenia gwiazdy.

Jak widać, czas leczy rany. Myślicie, że odtąd Edyta będzie w stałym kontakcie z matką?

