Edyta Górniak w "Gali" o zaręczynach z Piotrem:

Oświadczał mi się chyba z osiem razy. Nie wiem, czy będziemy z Piotrem razem do końca życia. Nie zarzekam się, tak jak to robiłam wcześniej (...) Patrzę na niego z podziwem, bo rozumiem dopiero dziś, że bycie ze mną było bardzo trudne dla mężczyzn, których poznawałam do tej pory. Dotarło do mnie, że muszę być z mężczyzną o mocnej osobowości, z poczuciem własnej wartości. Tylko przy kimś takim mogę być sobą. Tylko mocna osobowość potrafi ze mną żyć. Taki jest Piotr. Do tej pory nikogo przy moim boku tak nie podziwiałam jak jego.