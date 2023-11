1 z 5

Zaledwie kilka dni temu Edyta Górniak poddała się operacji ortopedycznej, którą musiała przejść po dawnym urazie. To jednak nie przeszkodziło jej, by tuż po operacji zaśpiewać na Różach Gali! Okazuje się, że gwiazda na własne życzenie wypisała się ze szpitala. Po występie artystki musiał jednak interweniować lekarz! Co się stało? Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

