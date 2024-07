Edyta Górniak od jakiegoś czasu rozpieszcza swoich fanów. W zeszłym tygodniu gwiazda na swojego Facebooka wrzuciła nigdy wcześniej niepublikowane zdjęcia z domowego archiwum, a ostatnio upubliczniła wersję acapella przeboju "On The Run" z ostatniego płyty "MY".

Zamieszczając w sieci nagranie wokalistka chciałaby, aby fani pobawili się w producentów oraz dj'ów i według własnego uznania zmiksowali jej singiel:

- To, co dziś Wam oddaję, pozwala na budowanie dźwięków według własnej wyobraźni wokół linii melodycznej tego utworu. Mixowanie go i Remixowanie w dowolny sposób. Jeśli uważnie się wsłuchacie, być może usłyszycie przesłuchy z moich słuchawek studyjnych :) Moi Drodzy, przekazuję Wam wyeksportowaną, Oryginalną ścieżkę Vocalu z utworu "ON the RUN" - napisała Górniak na Facebook'u.

Są tu jacyś chętni do podjęcia wyzwania?