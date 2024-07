W miniony piątek Edyta Górniak pojawiła się w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie wystąpiła na scenie. Diwa zaśpiewała jeden z największych przebojów Beyonce, czyli "Listen". Po występie artystka dostała ogromne brawa. Zobacz: Fantastyczny występ Górniak w TzG. Wykonała przebój Beyonce

Teraz wokalistka skupia się na premierze swojej płyty, która ma miejsce już dzisiaj. Górniak zaskoczyła nieco swoich fanów i postanowiła wydać krążek winylowy, który będzie drugim takim w jej karierze. Nasza reporterka, Iwona Piotrowska, postanowiła zapytać skąd wziął się taki pomysł. Edyta zdradziła również kilka szczegółów:

Z inicjatywą wyszli moi przedstawiciele z Universal Music Poland i oni mi to zaproponowali. Jest to limitowana edycja, tylko chyba 500 sztuk na całą Polskę, niektóre podpisane na specjalne życzenie. (...) Jest to płyta dwuokładkowa, czyli z jednej strony ma jedną okładkę, a z drugiej drugą. Są tam dwa utwory "Your High" w tej wersji, którą wszyscy znają z radia i dałam również wokal 1:1. Będzie też "Glow On" w wersji jesiennej i wiosennej.