Edyta Górniak na początku tego roku zapowiedziała, że najbliższe miesiące zamierza poświęcić na nagrywanie nowej płyty, a w telewizji będzie pojawiać się tylko przy okazji wyjątkowych wydarzeń. Takim z pewnością był finał plebiscytu "Viva! Najpiękniejsi 2014", podczas którego gwiazda zachwyciła na scenie głosem i pięknymi kreacjami. Przypomnijmy: Najpiękniejsza gwiazda na gali Vivy!: Edyta Górniak zachwyciła w dwóch kreacjach

Temat nowej płyty Górniak szczególnie zajmuje fanów artystki. O postępy nad ósmym albumem postanowiliśmy zapytać samą Edytę i okazuje się, że prace nad nią trwają w najlepsze. W rozmowie z AfterParty.pl wokalistka przyznała, że nie chce już deklarować konkretnych terminów jej premiery, bo jej fani bardzo przeżywają ewentualne zmiany w tej kwestii. Dodała też, że kilka dni temu szlifowała materiał z nowojorskim producentem, a napisane dotąd teksty określiła jako "przepiękne". Co jeszcze nam zdradziła?



Teksty są przepiękne, osoby, które w tej chwili pracują nad płytą są niesamowicie zdolni. Kilka dni temu był tutaj jeden z twórców z Nowego Jorku, z którym pracowaliśmy przez chwilę, więc jeszcze szlifujemy niektóre fragmenty. Wiem, że wszyscy są już bardzo zniecierpliwieni - ja też jestem zniecierpliwiona. Wymyśliłam sobie pewien plan, ale nie będę go zdradzać, bo bardzo mocno tym fani żyją, a potem jak się zmienia jakakolwiek rzecz to oni bardzo to przeżywają. Postanowiłam już nie mówić kiedy będzie płyta, powiem to wtedy, gdy będę miała wszystko w ręku i będę mogła nacisnąć "start". Publiczność potrafi być niecierpliwa i ja to też rozumiem - wyznała w rozmowie z nami artystka.