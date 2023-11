Jak czuje się Edyta Górniak? To pytanie od wczoraj zadają sobie wszyscy jej fani. Gwiazda miała wystąpić podczas 56. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, ale ostatecznie nie pojawiła się na scenie. Dramat zaczął się o godzinie 18:00, gdy po próbie generalnej Edyta źle się poczuła i zasłabła. Gwiazda miała się skarżyć na bóle w klatce piersiowej. Najpierw została wezwana karetka z obsługi festiwalu, a potem druga, bo podejrzewano u niej zawał. Artystka trafiła do szpitala w Opolu, gdzie przeszła serię badań.

– Państwo się spodziewają, że Edyta tu zaraz wyjdzie i wystąpi, ale tak się nie stanie. Czterdzieści stopni podczas próby i Edyta zasłabła, udała się do szpitala, ale już jest wszystko dobrze. Jednak dziś nie wystąpi, ale na 99 proc., jak nie na sto proc. wystąpi w niedzielę – powiedział prowadzący piątkowy koncert, Tomasz Kammel.

Jak teraz czuje się Edyta? Co po badaniach stwierdzili lekarze?

- Na szczęście po serii badań lekarze wykluczyli podejrzenie zawału. Nad ranem wypuścili Edytę do hotelu. Edyta teraz dochodzi do siebie i zbiera siły, żeby wystąpić podczas niedzielnego koncertu. Nie wiadomo czy do tego dojdzie, ale na razie nie wyjeżdżamy z Opola - mówi w rozmowie z Party.pl menadżer gwiazdy.