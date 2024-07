Kilka dni temu zakończył się słynny festiwal w Opolu. Na scenie wystąpiły największe gwiazdy takie jak: Edyta Górniak, Alicja Majewska czy Edyta Bartosiewicz. Wśród piosenkarek walczących w muzycznym konkursie pojawiła się także Maryla Rodowicz, która wykonała swój najnowszy przebój "Pełnia". Nowy utwór powstał we współpracy z kontrowersyjnym Donatanem, który na festiwalu wdał się w bójkę z menadżerem Michała Szpaka. Zobacz: Skandal na festiwalu w Opolu! Donatan poszarpał się z menadżerem Szpaka

Sprawę przepychanek pomiędzy producentem muzycznym a menadżerem młodego wokalisty postanowiła skomentować Edyta Górniak. Piosenkarka w rozmowie z Faktem komplementuje inne wokalistki sugerując, że one nie potrzebują wywoływać skandali aby było o nich głośno. Przy okazji odpowiada na krytykę Rodowicz, która jeszcze przed festiwalem stwierdziła, że Edyta Górniak "jest niesamowitą wokalistką, o wielkim głosie i potencjale, ale... nie ma co śpiewać".

- To zaskakujące słowa w ustach artysty takiego pokolenia, które powinno świecić przykładem jeśli chodzi o postawę i zawodowstwo. Mówimy o tym, że to jest dama polskiej sceny, a ja damę trochę inaczej kojarzę pod kątem wypowiedzi. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o pokolenie artystów pani Maryli Rodowicz, to jest na szczęście kilka takich osób, które totalnie zawstydzają swoją postawą mnie, wszystkich innych artystów i myślę, że panią Marylę też. Pani Santor, pani Beata Kozidrak, pani Majewska- to są takie osoby , które zawsze stawiają na muzykę, nie ma miejsca na skandal, prowokacje czy skrajny wizerunek. One cały czas przemawiają muzyką i okazuje się, że można! Szczególnie Beatka Kozidrak. Ona jest w fantastycznej formie, zawsze taka sama, zawsze z miłością do ludzi i nie słyszałam, aby kiedykolwiek krytykowała innego artystę, czy w swoim wieku, czy młodszego. Dziwne jest to, że pani Maryla lubi krytykować młodsze koleżanki z branży. Nie wiem, Może rzeczywiście nie zna moich piosenek, bo jest zajęta szukaniem stylizacji? - pyta Górniak w rozmowie z tabloidem.