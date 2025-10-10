9 października ukazał się wspólny numer Eda Sheerana i popularnego polskiego influencera, występującego pod pseudonimem Łatwogang. Nagranie, na którym światowy gwiazdor popu śpiewa po polsku, błyskawicznie podbiło sieć i stało się viralem w mediach społecznościowych. Fani muzyka nie mogą wyjść z zachwytu.

Ed Sheeran nagrał piosenkę po polsku

Ed Sheeran niewątpliwie należy do grona najbardziej rozpoznawalnych wokalistów współczesnych. Utwory brytyjskiego muzyka, takie jak "Shape Of You", "Perfect" czy "Thinking Out Loud" długo utrzymywały się na najwyższych miejscach światowych list przebojów, osiągając miliardowe wyświetlenia na streamingach.

W połowie sierpnia artysta przybył do Polski, by zagrać dwa koncerty we Wrocławiu. W przerwie między występami spotkał się z popularnym polskim influencerem Ed Sheeran i Łatwogang zostali zauważeni na jednej z wrocławskich alejek podczas wycieczki rowerowej. Przejażdżka posłużyła im jako doskonały materiał na TikToka, który zdobył miliony wyświetleń. Wystarczył jednak tylko milion, aby światowy gwiazdor popu zgodził się nagrać piosenkę z Polakiem. Jak obiecał - tak zrobił!

Ed Sheeran i Łatwogang we wspólnym numerze. Internet zapłonął

W czwartek, 9 października Łatwogang opublikował utwór "Azizam" w polskiej wersji językowej z udziałem Eda Sheerana. Światowej sławy muzyk zaśpiewał po polsku, co spotkało się z pozytywnym odbiorem naszych rodaków. Nagranie opublikowane w mediach społecznościowych polskiego influencera błyskawicznie zebrało tysiące polubień i komentarzy. Fani oszaleli z zachwytu.

Piękna historia.

Piosenka tego roku.

Nie wierzę, że to naprawdę się stało.

Szacunek czytamy w komentarzach.

