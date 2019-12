Dziś skończyłaby 41 lat... Jak wyglądały ostatnie dni życia Ani Przybylskiej?

Dziś Anna Przybylska obchodziłaby 41. urodziny. Aktorka zmarła 5 października 2014 roku w Gdyni. Rok wcześniej usłyszała druzgocącą diagnozę lekarzy. Gwiazda walczyła do samego końca, jednak wiedziała, że szanse są niewielkie. Zdążyła pożegnać się z bliskimi, o czym bliżej opowiedziała w jednym z wywiadów jej matka.

Jak wyglądały ostatnie tygodnia z życia Anny?

W 2013 roku Anna Przybylska zaczęła narzekać na stan zdrowia. Zgłosiła się do specjalistów po pomoc. Myślała, że ma chory kręgosłup, jednak lekarze wydali całkiem inną diagnozę. Annę Przybylską dopadł rak trzustki. Na raka umarli także jej ojciec oraz babcia.

Ania do końca miała nadzieję, do końca walczyła, mimo że była już bardzo słaba. Próbowała jeszcze uprawiać jogging, ponieważ przywiązywała dużą wagę do sportu, ale udało jej się tylko podbiec kilka drobnych kroczków. Nigdy jednak nie padły takie słowa: Mamo, umieram. Jeśli chodziła się modlić do kościoła, to o życie, a nie o śmierć - wyznała Krystyna Przybylska, matka gwiazdy w "Vivie!".

Zobacz także: Pięć lat temu zmarła Anna Przybylska. Za to ją pokochaliśmy...

Anna Przybylska do samego końca była aktywna, starała się spędzać czas z trójką swoich dzieci. Gwiazda razem z Jarosławem Bieniukiem wychowywała Oliwkę, Jana oraz Szymona.

Jeszcze w piątek Ania pomogła Oliwce w lekcjach i zawiozła dzieci do szkoły, jak zwykle. Ona wszystkim w domu rządziła. Ale w sobotę była już bardzo słaba, siedziała w fotelu, rozmawiałyśmy prawie godzinę, ja płakałam, ona - nie. Dopiero wtedy widziałam, że zrezygnowała, nie to, że się poddała, zrozumiała tylko, że jest bezsilna. Przy Ani zostali najbliżsi - mama, siostra Agnieszka i Jarek - dodała menedżerka aktorki.

Matka Anny dodała w magazynie "VIVA!", że gwiazda ostatnie chwile spędziła tak, jak lubiła najbardziej, czyli pojechała z rodziną nad morze. Potem wymknęła się partnerowi i dzieciom i razem z Krystyną poszły na lody, które zjadły po kryjomu. Panie nie chciały, aby widział to Szymon, który miał w tym czasie chore gardło.

W domu ugotowaliśmy jej ulubione ziemniaczki, uwielbiała je. Miała wyrzuty sumienia, że tak się z Agnieszką niby poświęcamy dla niej, a ja jej na to powiedziałam: A co innego mamy do roboty? Matka jest tylko jedna, sama mówiłaś. Wieczorem przyszła pielęgniarka Ela, powiedziała, że mogę pójść do domu i odpocząć. A Ania na to: Mamusiu, proszę cię, nie idź, proszę zostań. Zostałam i siedziałam z nią do rana - wspomniała matka gwiazdy.