Mroczna dziewczynka z czarnymi długimi włosami była postrachem w filmie "The Ring". Pamiętacie, jak wychodziła z telewizora? Ciężko było zasnąć po tym horrorze. Oczywiście była to przede wszystkim zasługa charakteryzacji i nie oczekiwaliśmy, że grająca Samarę Morgan aktorka biega po ulicy trupioblada, a twarz ma zawsze zasłoniętą kruczoczarnymi włosami. Ale i tak, gdy zobaczyliśmy, jak dziś wygląda Daveigh Chase, byliśmy pod wrażeniem. Aktorka to piękna i seksowna blondynka. Daveigh ma 25 lat (w horrorze „Ring" grała jako 13-latka) i nadal występuje w filmach. Choć w Polsce jest chyba wciąż najbardziej znana jako upiorna Samara.

