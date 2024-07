Pamiętacie ostatni hit sieci, czyli nagranie pięknej Amerykanki, która szuka "polskiego chłopaka" Wojtka? Zaskakujący finał całej akcji! Okazuje się, że wideo, które nagrała egzotyczna piękność to tylko część kampanii reklamowej marki.. Reserved! Poznajcie szczegóły!

Reklama

Zobacz: Zdrada w sieci: co jest zdradą w internecie

Dziewczyna z Ameryki szuka Wojtka... To tylko reklama!

Kilka dni temu sieć podbiło nagranie niejakiej Dee Dee, która za pośrednictwem YouTube'a, szukała polskiego chłopaka, Wojtka, którego poznała na koncercie zespołu z Nowego Orleanu. Miała okazje z nim porozmawiać na koncercie, była nim bardzo zauroczona:

Zobacz także

Był wysoki, ciemnowłosy, przystojny, seksowny i miał najpiękniejsze oczy jakie kiedykolwiek widziałam. [...] Nazywa się Wojtek i jest z Warszawy. Tak, potrzebuję Twojej pomocy i mam nadzieję, że uda się. Dam Ci mój e-mail i proszę o podzieleniem się tym wideo wszędzie. Mam nadzieję, że on je zobaczy i się ze mną skontaktuje.

Cel został osiągnięty - filmik podbił sieć, obejrzało go aż 1,6 mln widzów! Wszyscy zaczęli poszukiwać tajemniczego Wojtka! Jaki jest finał akcji? Na kanale Dee Dee pojawił się właśnie kolejny filmik z rozwiązaniem całej historii. Okazuje się, że to... kampania reklamowa Reserved! W nowym wideo dziewczyna zaprasza zespół na koncert do Polski. Członkowie są niechętni, ale chcą jej pomóc. Podczas ich koncertu Dee Dee ostatecznie spotyka swojego ukochanego Wojtka. Jak reagują internauci?

No i co? Mówiłem, że to fake :) Czy tylko ja mam wrażenie że to wszystko jest ustawione? Tylko dlaczego akurat Polska? Ale oszustwo Droga dee dee i ekipo. w Polsce taka forma reklamy nie sprawdzi się. Pozdrawiam. Czuć było oszustwem od początku. - piszą internauci w komentarzach na Youtubie.

Czujecie się rozczarowani?

Zobacz: Nowy hit sieci! "Hitler przed meczem z Polską chciał zatrzymać Lewandowską i transport jej kulek mocy" WIDEO

Dziewczyna szuka Wojtka.

I finał akcji...

Reklama

Zaskoczeni?