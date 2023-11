35-letnia dziennikarka, Emily Hartridge zginęła w wypadku. Youtuberka jechała hulajnogą elektryczną i na skutek zderzenia z ciężarówką kobieta zmarła. Do tragicznego zdarzenia doszło w Londynie. O jej śmierci bliscy poinformowali za pośrednictwem Instagrama:

To straszna rzecz powiedzieć o tym na Instagramie, ale wiemy, że wielu was spodziewało się dzisiaj zobaczyć Emily i to jest jedyny sposób, by się z wami wszystkimi skontaktować. Emily uczestniczyła wczoraj w wypadku i odeszła. Wszyscy ją kochaliśmy i nigdy jej nie zapomnimy – czytamy w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na koncie prezenterki.