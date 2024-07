Dziś 7 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seksu! I co w związku z tym? Chcemy Was zainspirować, a nawet rozśmieszyć. Przygotowaliśmy dla Was kilka najśmieszniejszych scen seksu w filmach i serialach! Małgorzata Kożuchowska w Rodzinka.pl, albo słynna rybka zwana Wandą, nie można też pominąć Nagiej broni! Sprawdźcie, czy pamiętacie te sceny i czy nadal bawią Was jak kiedyś! I zagłosujcie w naszej sondzie - która scena rozbawiła Was najbardziej?

To zaczynamy. Na początek słynna scena z "Seksmisji", kiedy Albercik stwierdza, że jako humanista proponuje powrót do natury.

"Hot Shots", czyli pastisz słynnej sceny z 9 i pół tygodnia! Nic tak nie rozpala jak jajka na bekonie!

"Naga Broń" i ciekawa wersja romantycznej sceny z "Uwierz w ducha".

W komedii "To nie jest komedia dla kretynów" sparodiowano scenę z "American Pie", wyszła jedna z bardziej typowych, dosłownych scen do pośmiania. Nie próbujcie tego w domu!

Serial "Przyjaciele" i ta noc w muzeum!

W komedii "Rybka zwana Wandą" dziewczynę rozgrzewało, gdy mówiło się do niej w obcym języku.

Kiedy dzieci nie ma w domu to jesteśmy niegrzeczni, czyli scena seksu z "Rodzinki.pl"

"Kiedy Harry poznał Sally", kto tego nie zna?

W filmie "Nic śmiesznego" kręcono scenę seksu... Zabawne?

I na koniec znowu Małgorzata Kożuchowska w Drugiej szansie. Tak kocha była agentka gwiazd