Nasze pytanie z okazji Dnia Nauczyciela było trochę podchwytliwe:) Bo odpowiedż brzmi: wszystkie trzy panie - Danuta Stenka, Kim Kardashian i Britney Spears marzyły o tym, by uczyć dzieci. Danuta Stenka w wielu wywiadach podkreślała, że chciała być nauczycielką, podobnie jak jej mama.

- Taki miałam plan. Chciałam pójść w ślady mojej mamy, zostać nauczycielką- wyznała w "Polityce".

Co więcej, aktorka w rozmowie z portalem gazeta.pl zdradziła, że przez rok pracowała w szkole w swojej rodzinnej wsi. Britney Spears również przyznała, że gdyby nie została piosenkarką prawdopodobnie zostałaby nauczycielką. Gwiazda marzyła o tym, żeby uczyć historii i czytania. Skończyło się na roli uczennicy w jej największym hicie "...Baby One More Time".

Największym zaskoczeniem w tym zestawieniu z pewnością jest Kim Kardashian. Najsłynniejsza celebrytka świata w dzieciństwie stwierdziła, że będzie uczyć w szkole. Jak już wiemy jej życie potoczyło się zupełnie inaczej- dziś Kim uczy, ale jak najlepiej zrobić sobie "selfie" :)

Danuta Stenka

Britney Spears

Kim Kardashian