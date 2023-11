Książę Harry niedawno został tatą. Jego synek, Archieprzyszedł na świat dokładnie 6 maja. Książę nie ukrywa, że to był wyjątkowy moment w jego życiu. Harry spełnia się w nowej roli i choć nie mamy okazji zobaczyć, jak zajmuje się swoim synkiem, wiemy, jak dobre ma podejście do dzieci! Właśnie udowodnił to podczas wizyty w szpitalu dziesięcym Sheffield.

Książę spotkał się tam z małymi pacjentami. Z jednym porozmawiał, innym podał dłoń i przywitał się. Dla dzieci z pewnością było to niesamowite wydarzenie, ale i dla księcia! Harry był zachwycony małymi pacjentami, nawet wtedym gdy jeden z nich... potargał go za brodę.

Zobaczcie poniżej, jaka była reakcja księcia.

Książę Harry w dziecięcym szpitalu

Książę Harry najwięcej czasu poświęcił małemu Noah, który całkowicie zakochał się w jego brodzie! Chłopiec cały czas próbował złapać za brodę księcia i w pewnym momencie złapał go za brodę. Zobaczcie, jak zareagował Harry:

Czyż to nie uroczy widok? Książę Harry bez wątpienia ma dosknałe podejście do dzieci, więc można się domyślać, że świetnie zajmuje się Archiem. Nic dziwnego, w końcu ma już wprawę! Książę z pewnością mógł trenować opiekę nad dziećmi przy dzieciach swojego brata: George'u, Charlotte i Louisie.

Warto równeż dodać, że szpital Sheffield odwiedziała mama księcia Harry'ego i Williama, księżna Diana i to dokładnie 30 lat temu! Jej wizyta u małych pacjentów przypadła na listopad 1989 roku. Zarówno księżna Diana, jak i książę Harry wpisali się do tej samej księgi pamiątkowej.

Książę Harry chętnie rozmawiał z każdym małym pacjentem

