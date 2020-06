Dzieci wrócą do szkoły jeszcze przed wakacjami? Jest decyzja ministra edukacji narodowej! 

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej podczas konferencji prasowej poinformował, kiedy dzieci będą mogły wrócić do szkoły. Czy uczniowie wrócą do szkoły jeszcze przed wakacjami? Dariusz Piontkowski rozwiał wszelkie wątpliwości w tej sprawie! To ważna wiadomość dla rodziców wszystkich uczniów, którzy na początku marca rozpoczęli nauczanie zdalne!

Uczniowie nie wrócą do szkoły przed wakacjami

W związku z pandemią koronawirusa władze w Polsce już na początku marca wprowadziły wiele obostrzeń. Zamknięto wówczas galerie handlowe, kina szkoły czy place zabaw. Od 12 marca dzieci nie chodzą również do szkoły- od tamtej chwili trwa nauczanie zdalne. Rodzice i uczniowie z pewnością zastanawiają się teraz, czy dzieci wrócą do szkoły i zajęć stacjonarnych jeszcze przed wakacjami. Teraz minister edukacji narodowej rozwiał wątpliwości w tej sprawie! Dariusz Piontkowski podczas konferencji prasowej przyznał, że w tym roku szkolnym uczniowie nie wrócą do szkół!

Fizycznie, w dużych grupach całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami. (…) Mamy nadzieję, że będzie to możliwe już od września tego roku. Przygotowując rekrutację mamy nadzieję, że ta rekrutacja będzie przygotowywała dzieci i młodzież do powrotu do nauki w tradycyjnej formule- powiedział Dariusz Piontkowski. Od dziś uruchomiliśmy konsultacje dla wszystkich dzieci w szkołach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że części zajęć nie można przeprowadzić bez zajęć praktycznych czy spotkań z wychowawcą.

Szef Ministerstwa Edukacji Narodowej podczas spotkania z mediami mówił również o koloniach i obozach dla dzieci podczas tegorocznych wakacji. Dariusz Piontkowski potwierdził, że na obecnie dzieci będą mogły pojechać na wakacje.

Opublikowaliśmy informacje o tym, jak wypoczynek w okresie epidemii powinien być zarządzany. Musi być on przede wszystkim bezpieczny. Mamy wytyczne, które powinny spełnić organizacje, które będą organizowały wyjazdy- mówił Dariusz Piontkowski.

Planujecie zapisać swoje dzieci na kolonie lub obozy?

Dzieci nie wrócą do szkoły przed wakacjami.