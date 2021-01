Dzieci mogą zapomnieć o powrocie do szkół?! Nowe ustalenia są niepokojące... Jak będzie wyglądała nauka po feriach 2021?

Kiedy władze zaczną łagodzić obostrzenia? Czy po feriach zimowych uczniowie wrócą do szkoły? Media dotarły do bardzo niepokojących informacji! Według najnowszych doniesień RMF FM dziś lub jutro przedstawiciele władz mają poinformować, czego możemy spodziewać się po 17 stycznia! Pod uwagę brane są ponoć dwa scenariusze!

Kiedy złagodzenie obostrzeń?

W związku z nagłym wzrostem zachorowań na koronawirusa władze w Polsce już kilka tygodni temu wprowadziło wiele obostrzeń, które ostatnio zostały wydłużone do 17 stycznia. W tej chwili wciąż zamknięte są sklepy w galeriach, nie funkcjonują hotele i nie działają stoki narciarskie. Decyzją władz od 4 do 17 stycznia odbywają się ferie zimowe dla dzieci z całej Polski. Teraz z pewnością wszyscy zastanawiają się, czy po feriach zimowych rządzący złagodzą wprowadzone wcześniej obostrzenia a uczniowie wrócą do szkół. Według ustaleń dziennikarzy RMF FM władze biorą pod uwagę dwa scenariusze.

Pierwszy: to przedłużenie wszystkich obecnych obostrzeń o kolejne być może dwa tygodnie. Drugi scenariusz: to otwarcie szkół dla klas 1-3 oraz być może handlu- czytamy na stronie rmf24.pl.

Niestety, według ustaleń mediów władze najprawdopodobniej przedłużą obowiązujące teraz obostrzenia, a to oznacza, że dzieci jeszcze nie wrócą do szkół.

Czy doniesienia mediów okażą się prawdziwe? Tego dowiemy się dopiero z konferencji prasowej przedstawicieli władz.

Zobacz także: Nie tylko Janda, Zborowski czy Cieślak. Pełna lista celebrytów zaszczepionych poza kolejnością. Które gwiazdy jeszcze się na niej znalazły?

Wciąż nie wiadomo, kiedy uczniowie wrócą do szkół.

Czy po 17 stycznia władze zrezygnują części obostrzeń?