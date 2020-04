Dziadek Kasi Moś umierał przed szpitalem! Przez trzy godziny czekał w karetce na pomoc. Dramatyczny wpis wokalistki

Kasia Moś zamieściła w mediach społecznościowych dramatyczny wpis. Jej dziadek nie został przyjęty do szpitala i przez trzy godziny czekał w karetce na pomoc lekarza, której ostatecznie nie otrzymał. Niestety, niedługo potem pan Stanisław odszedł. Szpital nie chciał przyjąć pacjenta w związku z trwającą epidemią koronawirusa. W tym przypadku ta decyzja wpłynęła na to, że dziadek piosenkarki zmarł. Zobaczcie ten przejmujący wpis artystki.

Dziadek Kasi Moś został przewieziony karetką pod szpital, jednak nie został przyjęty na oddział. Pan Stanisław przez trzy godziny czekał na pomoc lekarza pod placówką. Niestety ze względu na panującą epidemię koronawirusa, dostęp do pomocy medycznej jest utrudniony. Niedawno podobne problemy miała Katarzyna Skrzynecka, której mąż również nie został przyjęty do szpitala, pomimo bardzo złego stanu zdrowia.

Kasia Moś postanowiła podzielić się tą tragiczną historią z internautami. Wokalistka z całego serca podziękowała ratowniczce medycznej, która do końca czuwała przy jej umierającym dziadku.

Gdy umiera dobry człowiek, to los zsyła mu anioły... pragnę z całego serca podziękować pani ratownik medycznej - @Barbara Bujara - Kania. Dziękuję za walkę o zdrowie mojego dziadka, jakby to był członek pani rodziny, jakby to był pani dziadek. Pani Barbara trzy godziny czekała z nim w karetce pod szpitalem, bo ten , w związku z panującą sytuacją nie chciał go przyjąć. Dzwoniła do nas abyśmy się nie martwili, mówiąc dziadkowi, że go kochamy i że jesteśmy zdrowi. Serce pani Barbary , jej przemiły głos pozostanie z nami już na zawsze. Dla dziadka musiał to być głos ukojenia, głos, który podtrzymywał go na duchu - napisała Kasia Moś.