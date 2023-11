Anna Bardowska pochwaliła się naprawdę dużym ciążowym brzuszkiem! Żona Grzegorza z drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" już wkrótce po raz drugi zostanie mamą. O tym, że na świecie pojawi się kolejne dziecko jednej z najsympatyczniejszych par, które poznały się na planie show TVP dowiedzieliśmy się w maju. Od tamtej chwili minęło sporo czasu, a ciążowe krągłości Anny Bardowskiej są już bardzo widoczne.

Ostatnio Ania i Grzesiek nagrali nowy film na którym widać, jak żona rolnika zmieniła się w ciąży! Spójrzcie tylko na jej brzuszek!

Anna Bardowska dość często publikuje w sieci filmy z których możemy dowiedzieć się, jak wygląda życie jej rodziny- żona rolnika chętnie dzieli się również swoimi sprawdzonymi przepisami kulinarnymi. Ostatnio Ania zdradziła, jak przygotować tort bezowy. Na nagraniu opublikowanym na jej kanale na YouTube pokazała, jak przygotować słodkości, a przy okazji pochwaliła się dużym ciążowym brzuszkiem!

- Ubóstwiam Wasze filmiki, jakie by nie były, to dla mnie najlepszy relaks :)

- Aniu wyglądasz pięknie, ciąża Ci służy :) super rodzinka z Was

- Super jesteście ????- komentowali internauci.