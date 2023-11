Duet Fit Lovers wzbudził ogromne emocje w ostatnim odcinku show "Ameryka Express". Para, która do tej pory budziła pozytywne emocje, oburzyła widzów, a dokładnie zachowanie Mateusza w stosunku do Pameli, które określono jako toksyczne i zaborcze.

Przypomnijmy, że Mateusz nie ukrywał swojej zazdrości i wściekłości w ostatnim odcinku "Ameryka Express". Nie spodobał mu się bowiem sposób siedzenia jego dziewczyny w autobusie, która podróżowała w krótkiej spódnicy.

Pamiętaj, że jesteś w sukience, mordo- mówił Mateusz.

No i co, i fajnie. Dobra stylizacja do dobrej gry- odpowiedziała Pamela