Domenico Dolce i Stefano Gabbana to chyba najpopularniejszy duet projektantów na świecie. Ich logo D&G zdobi nie tylko drogie kreacje, ale także kosmetyki i perfumy. W strojach od projektantów zobaczyć można było m.in. Victorie Beckham, Madonne czy też Johnny''ego Deppa. Również celebrytka z Polski chętnie pozuje w kreacjach projektantów. Przypomnijmy: Słynny projektant zachwycony stylizacją Grycanki

Wygląda jednak na to, że nad panami pojawiły się czarne chmury. Sąd apelacyjny w Mediolanie skazał ich bowiem na 18 miesięcy więzienia za oszustwa podatkowe. Pierwszy wyrok w sprawie zapadł w czerwcu ubiegłego roku, ale złożono od niego odwołanie. Prawdopodobnie podobna sytuacja czeka nas teraz - adwokat kreatorów mody już zapowiedział, żę zwróci się do Sądu Najwyższego.

Dolce i Gabbana zostali skazani za ukrycie przed fiskusem 200 milionów euro poprzez założenie spółki w Luksemburgu. Sąd apelacyjny nie przyjął argumentacji obrony, że były to działania legalne, związane z reorganizacją ich słynnego domu mody. Zgodnie z włoskim prawem, projektanci nie trafią do więzienia póki nie zostaną zakończone postępowania we wszystkich instancjach. Włoskie media trąbią jednak, że sytuacja D&G jest naprawdę ciężka.

