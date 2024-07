Wieść o drugiej ciąży księżnej Kate zelektryzowała Brytyjczyków. Wprawdzie trudno już o porównywalne szaleństwo, jak w przypadku pierwszego royal baby, ale i tak tamtejsze media żyją tym wydarzeniem już od kilku tygodni i stan potrwa aż do samych narodzin dziecka. Przypomnijmy: Ostatnie zdjęcia Kate przed ogłoszeniem ciąży. Już wtedy dawała sygnały

Teraz wszyscy zastanawiają się, jakiej płci będzie drugi królewski potomek. Jeśli wierzyć tabloidom, Kate i William przywitają na świecie córeczkę. Co więcej, mają już podobno wybrane imiona i nie są one przypadkowe. Jak donoszą brytyjskie gazety, para chce nadać dziewczynce imiona Elizabeth Diana, oczywiście w hołdzie zmarłej matce Williama. Wybór ten ponoć nie do końca przypadł do gustu innym członkom rodziny królewskiej.



William i Kate musieli poprzestać na Dianie jako drugim imieniu, ponieważ rodzina królewska byłaby wściekła, gdyby nadali córce pierwsze imię po Księżnej Dianie. Do tego stopnia, że mogliby nawet jej nie uznać! W związku z tym, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla wszystkich stron, zdecydowali, że Diana będzie drugim imieniem ich córki, szczególnie z uwagi na Camillę Parker Bowles, która już niedługo będzie przecież królową - czytamy na Celebrity Dirty Laundry.

Elizabeth Diana Windsor - ładnie?

