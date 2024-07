Tydzień temu odbył się pierwszy odcinek na żywo czwartej edycji programu X-Factor. Wyjątkowo z dalszej rywalizacji odpadło aż dwóch wokalistów z drużyny Tatiany Okupnik. Dodatkową atrakcją okazał się występ Grzegorza Hyżego, finalisty poprzedniej edycji. Emocji nie zabraknie również dzisiaj, a kilka dni temu zdradziliśmy wam repertuar, z którym zmierzą się uczestnicy w sobotni wieczór. Przypomnijmy: Wiemy, co w sobotę zaśpiewają finaliści "X-Factor"

Bardzo mocny skład skompletowała w programie Ewa Farna. Gwiazda ma w swojej drużynie trzy utalentowane wokalistki, a każda z nich ma ogromne szanse, aby zajść w muzycznym show naprawdę daleko. AfterParty.pl odwiedziło studio X-Factora w piątkowe popołudnie i przyjrzeliśmy się próbom dziewczyn. Tylko u nas możecie zobaczyć zapowiedź tego, co pokażą dziś na scenie Magdalena Bal, Marta Bijan i Daria Zawiałow. A co uczestniczki mówią o współpracy z Ewą?



Jest bardzo sympatyczną osobą, cudowna osobowość. Tak naprawdę, co chciałam usłyszeć to mi powiedziała, tak jakby wiedziała, co chcę usłyszeć, żeby było lepiej, żebym poczuła się lepiej przy tej piosence i żebym miała jakiś lepszy sposób myślenia o tym, bardziej przejrzysty. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie - wyznała nam Magdalena Bal, która zaśpiewa dziś "Shook Me All Night Long" AC/DC.