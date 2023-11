"Druga Szansa": A jednak! Marcin Kryński (Bartłomiej Świderski) umrze! A to oznacza, że Monika Borecka (Małgorzata Kożuchowska), zostanie sama z córką. Ale w jej życiu pojawi się znów sporo mężczyzn. Jednym z nich będzie... Michał Żurawski. Co wydarzy się w życiu serialowej agentki gwiazd? Co widzowie zobaczą w nowym sezonie serialu TVN? Czy żałuje, że z serialu odeszli Bartek Świderski i Maja Ostaszewska?

Nowy sezon "Drugiej Szansy" rozpocznie się rok po śmierci Kryńskiego.