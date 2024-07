Mateusz Gessler już we wrześniu otwiera swoją drugą restaurację w Warszawie i to w samym centrum! Tylko nam juror programu "MasterChef Junior" zdradził szczegóły. Co będzie podawał? Jaka to będzie kuchnia? Kiedy otwarcie?

Kuchnia będzie podzielona. Pierwsza część - szybka, tapasowa, zakąskowa, polska druga część - francuski serwis - mówi nam Mateusz Gessler.

Czy podobnie jak "Warszawa Wschodnia" - pierwsza knajpa Mateusza Gessler, nowa też stanie się kultowym miejscem w stolicy?

Mateusz Gessler otwiera nową restaurację