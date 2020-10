Rossmann wyprzedaje zamiennik błyszczyka od Fenty Beauty za niecałe 15 zł: "Usta są optycznie większe!"

Usta z efektem glow nadal nie schodzą z podium makijażowych trendów dlatego błyszczyk to niewątpliwie kosmetyk nr 1 w tym sezonie. Lśniące formuły zdecydowanie lepiej niż pomadki pielęgnują skórę ust, która jest teraz szczególnie podatna na wysuszenia. Mogą być jednak uciążliwe, gdy w grę wchodzą maseczki, rozwiane włosy i szaliki. Z tego względu w cenie są zwłaszcza produkty o nieklejących się konsystencjach, jak np. błyszczyk H2O marki Lovely.

Mat. prasowe

LOVELY H2O BŁYSZCZYK CENEO 11.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Błyszczyk nie sklejający ust z Rossmanna

Błyszczyk H2O ma nie tylko świetne właściwości, ale też cenę. W Rossmannie można go znaleźć za niecałe 15 zł. Jego formuła powstała na bazie wody, dzięki czemu jest lekka i nie daje uczucia lepkości. Zawiera bardzo drobne opalizujące drobinki, które sprawiają, że usta wydają się pełniejsze. Ponadto po aplikacji skóra warg zyskuje „mokre” glow i bardzo subtelny kolor. Kosmetyk wyposażony jest w duży, wygodny aplikator i dostępny jest w sześciu różowo-beżowych odcieniach. Jego trwałość jest całkiem niezła, choć jak to bywa w przypadku błyszczyków, co jakiś czas konieczne są poprawki. Na wizażu błyszczyk H2O został oceniony na 4,5/5.

„Drogeryjny zamiennik błyszczyka Fenty Beauty Gloss Bomb w odcieniu Glow. Oba kosmetyki mają bardzo podobny odcień, żelową formułę i wykończenie - usta wyglądają po nich na mokre i są optycznie większe. Plusem błyszczyka Lovely jest jednak ponad 5 razy niższa cena. Ponadto przyjemny zapach produktu kojarzy mi się trochę z budyniem.”

„Błyszczyk ma piękny delikatny odcień, który po nałożeniu daje efekt mokrych lekko muśniętych kolorem ust. Nie zawiera dyskotekowych drobinek, przez co nie wygląda odpustowo. Nie wysusza skóry i jest trwały.”

„Nigdy nie lubiłam używać błyszczyków ze względu na lepką, przyklejającą się do włosów konsystencję. Ten błyszczyk jest jednak bardzo komfortowy w noszeniu. Dzięki dużemu aplikatorowi jest bardzo wygodny w aplikacji, a jego delikatne drobinki sprawiają, że usta wyglądają na pełniejsze. Za taką cenę hit” - oceniają wizażanki.