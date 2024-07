Na nagraniu odcinka z czwartej edycji programu „Hot or Not” stacji muzycznej Viva, Natalia Lesz miała na sobie strój we wciąż modne zwierzęce wzory.

Artystka poszła o krok dalej łącząc leginsy w lamparcie cętki z bluzką w małe podobizny panter. Do tego wszystkiego dodała abażurowe wiosenne kozaki. Jeszcze dwa sezony temu stylizacja tego typu byłaby szaleństwem. Jednak aktualnie łączenie różnych printów, krojów i materiałów jest jak najbardziej na czasie.

Pamiętajcie, że łączenie np. zebry z lampartem jest ekstrawaganckie i będzie zwracać uwagę. Jeśli więc nie przejmujecie się komentarzami tych bardziej konserwatywnych użytkowników mody to idźcie na całego. Bierzcie przykład z gwiazd i wiosną szalejcie z wizerunkiem.

Trend na więcej znaczy lepiej wciąż trwa, dlatego zajrzyjcie do szafy, a na pewno znajdziecie w niej mnóstwo ubrań, które dzięki nowym połączeniom zyskają drugie życie.



jm