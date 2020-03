Dramatyczna relacja kobiet zarażonych koronawirusem! "Ja chcę tylko pomocy specjalisty"

W Polsce z każdym dniem zwiększa się liczba osób zarażonych koronawirusem i tych, które są poddawane dwutygodniowej kwarantannie. Okazuje się, że sytuacja niektórych jest naprawdę ciężka! Martwią się o zdrowie bliskich, a izolacja źle wpływa na ich psychikę. Reporter "Faktów TVN" dotarł do dwóch kobiet, które są zarażone wirusem SARS-CoV-2. Zobaczcie, jak oceniają swoją sytuację i współpracę ze służbą zdrowia!

Matka i siostra 53-letniego mężczyzny, który zakażony koronawirusem leży w szpitalu w Lublinie, opowiedziały reporterowi "Faktów TVN", jak faktycznie przebiegała współpraca ze służbami medycznymi. Kiedy syn mężczyzny wrócił z Włoch, chciał się przebadać w szpitalu lub na własną rękę, mając zaledwie część objawów związanych z zarażeniem koronawirusem. Niestety, nie było to możliwe:

Nie było takiej możliwości, nie było. Nawet prywatnie, za 500, 1000 złotych. Nie dało się tego zrobić, bo nikt tego nie wykonywał. To co mieliśmy zrobić? Jak mieliśmy się zachowywać? - mówi córka zarażonego mężczyzny w rozmowie z "Faktami TVN".

Po jakimś czasie ojciec mężczyzny, który wrócił z Włoch, poczuł się o wiele gorzej, a kiedy rodzina wezwała karetkę, zostali skierowani do medycznej pomocy nocnej i świątecznej. Sami zdecydowali się zawieść 53-latka do szpitala, gdzie po wykonaniu testu potwierdzono zarażenie koronawirusem. Obecnie mężczyzna walczy o życie, a cała rodzina jest zakażona wirusem SARS-CoV-2.

Kobiety wyznały też, że wszyscy mówią o zagrożeniu koronawirusem, ale nikt nie interesuje się osobami przebywającymi w izolacji:

Jesteście państwo pierwsi, którzy zechcieli z nami porozmawiać. Wszyscy o nas mówią, a nikt nie zapytał, jak my się czujemy. (...) My nic nie wiemy. My po prostu już nie dajemy rady - powiedziała żona pacjenta w rozmowie z "Faktami TVN".