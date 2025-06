W Poznaniu doszło do dramatycznego wydarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Dwie 12-letnie dziewczynki – Nina Antkowiak i Lena Kubiak – zaginęły 11 czerwca 2025 roku. Do dziś nie powróciły do domów i nie nawiązały kontaktu z rodzinami. Policja apeluje o pomoc i szybkie reagowanie. Liczy się każda minuta.

Reklama

Gdzie i kiedy zaginęły Nina i Lena?

Do zaginięcia doszło 11 czerwca 2025 roku. Tego dnia zarówno Nina Antkowiak, jak i Lena Kubiak opuściły swoje miejsca zamieszkania w Poznaniu. Od tamtej pory nie powróciły do domu i nie skontaktowały się z rodzinami. Policja podkreśla, że dziewczynki nie dały żadnego znaku życia, co zwiększa niepokój o ich los.

Co wiadomo o wyglądzie i ubraniach dziewczynek?

Rysopis Niny Antkowiak:

wiek: 12 lat

wzrost: około 157 cm

włosy: długie, ciemny blond, z grzywką

ubranie w dniu zaginięcia: jasnozielone, długie, szerokie spodnie; bluza z kapturem; białe buty

plecak: szkolny plecak w szachownicę

Rysopis Leny Kubiak:

wiek: 12 lat

wzrost: około 158 cm

włosy: długie, proste, w kolorze wiśniowym

ubranie w dniu zaginięcia: czarne, szerokie spodnie; buty Jordan

plecak: czarny plecak marki Vans

Te szczegółowe informacje mogą okazać się kluczowe dla każdego, kto mógł widzieć dziewczynki po ich zaginięciu.

Jak można pomóc? Kontakt z policją i SOS Zaginięcia

Wszyscy, którzy posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Niny Antkowiak lub Leny Kubiak, są proszeni o pilny kontakt z policją w Poznaniu. Numery kontaktowe:

Policja Poznań: 47 771 23 11

Numer alarmowy: 112 (w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia)

Dodatkowo, można również przekazać informacje anonimowo poprzez stronę SOS Zaginięcia. Organizacja ta gwarantuje pełną anonimowość każdej osobie, która zdecyduje się pomóc.

Dlaczego liczy się każda minuta?

Zaginięcie dzieci to sytuacja skrajnie niebezpieczna. Każda godzina bez kontaktu z osobami zaginionymi zwiększa ryzyko tragedii. W przypadku 12-letnich dziewczynek, takich jak Nina i Lena, liczy się czas i reakcja społeczeństwa. Policja i rodziny apelują, by udostępniać informacje o zaginięciu jak najszerzej. Każde udostępnienie zwiększa szansę na szybkie odnalezienie dzieci.

W przypadku jakichkolwiek informacji, nawet pozornie błahych, nie należy zwlekać – kontakt z odpowiednimi służbami może uratować życie.

Zobacz także: