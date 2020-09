Małgorzata Markiewicz kilka miesięcy temu została mamą. Gwiazda najpierw ukrywała ciążę, a później nie ujawniała informacji na temat swojego porodu, a to wszystko ze względu na pewne komplikacje. Wokalistka urodziła w 6. miesiącu ciąży i długo bała się o życie i zdrowie maleństwa. Teraz jednak postanowiła podzielić się swoją historią na Instagramie. Zobaczcie.

Dramat Małgorzaty Markiewicz. Urodziła w 6. miesiącu, długo bała się o życie dziecka. "Lęk był ogromny"

Małgorzata Markiewicz dała się poznać szerszej publiczności już jako 13-latka, w programie "Szansa na sukces". Wtedy też wykonała utwór Violetty Villas - "List do matki" i urzekła jury swoim głosem. Udział w talent show i brawurowy występ, dał jej przepustkę na wielką scenę - wystąpiła podczas Koncertu Debiutów w ramach festiwalu w Opolu i tym samym została najmłodszą artystką, która wzięła udział w tym konkursie. Zdobyła wtedy nagrodę radiowej Jedynki, którą wręczył jej Ryszard Rynkowski.



Wokalistka występowała również razem z Piotrem Rubikiem. Na pewno każdy pamięta utwór "Psalm dla Ciebie", który Małgorzata Markiewicz śpiewała w duecie z Januszem Radkiem. Ostatnio dała również o sobie przypomnieć w programie "The Four. Bitwa o sławę". Jak się teraz okazało, piosenkarka niedawno została mamą, ale niestety to wydarzenie nie obyło się bez komplikacji. Poród przyszedł przedwcześnie i Markiewicz urodziła już w 6. miesiącu.

Najpierw ukrywała ciążę, później wiadomość o narodzinach synka. Jednak teraz postanowiła podzielić się swoją historią, za pośrednictwem Instagrama.

Kochani, jakiś czas temu zrobiłam sobie dłuższą przerwę od social mediów. Nie byłam wówczas gotowa, aby dzielić się z Wami emocjami, które towarzyszyły mi w tym czasie. Lęk o życie i zdrowie mojego przedwcześnie narodzonego dziecka był ogromny. Jedynym ukojeniem była modlitwa, świadomość wspaniałej opieki nad synkiem oraz wsparcie najbliższych mi osób - zaczęła swój wpis Małgorzata Markiewicz.

Teraz na szczęście jest już dobrze, a wokalistka razem z synkiem Antosiem, są już w domu.

Dziś jesteśmy już razem w domu. Antoś jest prześlicznym dzidziusiem i wszystko wskazuje na to, że będzie dobrze. Nie potrafię opisać jak bardzo jestem wdzięczna całemu Personelowi Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej za okazanie nam tak wiele serca. Te trzy trudne miesiące dzięki Waszej troskliwej opiece, empatii i niezwykłemu profesjonalizmowi pozwoliły nam przetrwać i myśleć pozytywnie. [...] Dziękuję Wszystkim, którzy byli z nami w tych trudnych i jednocześnie pięknych chwilach ❤️❤️❤️❤️❤️ - dodała piosenkarka.

Na twarzy Małgorzaty Markiewicz zagościł już uśmiech, a w jej życiu w końcu pojawił się spokój. Oczywiście życzymy wokalistce i jej synkowi dużo zdrowia i samych szczęśliwych chwil. Zobaczcie cały wpis piosenkarki i jej piękne zdjęcie z synkiem.

