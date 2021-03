Kayah o trudnej relacji z ojcem. Usłyszała słowa, których do dziś "nie pozbyła się z pamięci"

Kayah była gościem Magdaleny Mołek w jej programie "W moim stylu" na YouTubie. Magda, zgodnie z tradycją swoich wywiadów, rozmawia z gośćmi o sile kobiet, o wzajemnym wspieraniu się, ale także o krytyce i hejcie, które potrafią zniszczyć. Gdy rozmowa z Kayah zeszła właśnie na ten temat, artystka zdecydowała się na poruszające wyznanie. Mołek nie mogła powstrzymać łez. Kayah sięgnęła do odległych i bardzo bolesnych wspomnień.

Kayah postanowiła wrócić do przeszłości i wspomnieć słowa, które bardzo ją zraniły i zaważyły na całej jej przyszłości. Wypowiedział je tata gwiazdy:

Do tej pory, choć minęło wiele lat, nie pozbyłam się z pamięci i serca słów, które niegdyś mnie żywo dotknęły. Obrastały, obrastały jak ta kula śniegowa, powodując ogromne wyrwy we mnie i blokady. (...) Generalnie wszystkie słowa sprowadzały się do jednego, ich pierwotnym autorem był mój ojciec - przyznaje gwiazda.