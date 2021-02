Dramat Agnieszki Wosińskiej z "Klanu". Serialowa Dorota Lubicz nie może pogodzić się ze stratą męża

Agnieszka Wosińska przez 14 lat wcielała się w postać Doroty Lubicz, siostry zakonnej w serialu ''Klan''. W 2011 roku rozstała się z produkcją. Później występowała w wielu serialach, z żadnym jednak nie była związana na stałe.

Aktorka nigdy nie mówiła dużo o swoim życiu prywatnym. Wyjątek Wosińska zrobiła w 2020 roku, kiedy poprzez swoje media społecznościowe poinformowała o osobistym dramacie. Po ciężkiej chorobie zmarł jej ukochany mąż, Paweł Rozwadowski. Teraz Wosińska w poruszajcych słowach wspomina swojego męża.

Agnieszka Wosińska wspomina zmarłego męża

O śmierci ukochanego męża Wosińska poinformowała na swoich mediach społecznościowych.

Cóż, planowaliśmy wspólną jesień życia, a dane nam było tylko szczęśliwe babie lato. Choroba zaatakowała z ukrycia. Pomyślcie o nim ciepło. Czuję, że Paweł jeszcze tutaj jest - napisała w październiku ubiegłego roku.

Paweł Rozwadowski był wielką miłością aktorki. Mężczyzna zmarł na chorobę nowotworową. Po tych trudnych przeżyciach Wosińska udzieliła wywiadu magazynowi ''Rewia'' w którym przyznała:

Z całego serca pragnęłabym przeżyć jeszcze raz te 284 dni, gdy mogłam być blisko Pawła. Wspominam naszego zeszłorocznego Sylwestra. Wiem, że nigdy miłość nie umiera, a śmierć nie ma nic do gadania! - zaznaczyła.

Z Pawłem Rozwadowskim Agnieszka Wosińska miała jednego syna Mateusza, który przyszedł na świat w 2007 roku.

Paweł Rozwadowski był muzykiem, czołowym twórcą polskiej sceny alternatywnej. Wielu fanów znało go z pseudonimu "Kelner". Był założycielem zespołu Fornit, współtworzył kultowy Deuter i Izrael. Przez lata swojej pracy grał z kultowymi gwiazdami - w 1982 roku z Republiką, później z Dezerterem. W 2012 roku Rozwadowski napisał książkę ''To zupełnie nieprawdopodobne'', wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Do końca grał w zespołach Deuter i Izrael. Został pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Agnieszka Wosińska bardzo przeżyła stratę męża.

Agnieszka Wosińska razem z mężem wychowywali syna Mateusza.