Doszło do rodzinnej tragedii. Joanna Kurowska apeluje do fanów i błaga o pomoc

Joanna Kurowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, zamieściła w mediach poruszający wpis. Artystka postanowiła zaapelować do swoich fanów i poprosić ich o pomoc. Niestety, jej bliska przyjaciółka - znana dziennikarka i autorka książki "Być dzieckiem legendy" - Małgorzata Puczyłowska, właśnie przeżyła rodzinną tragedię. Nigdy nie prosiłam o nic dla siebie. Ale teraz proszę... - zaczęła w swoim wpisie Joanna Kurowska.

Zobacz także: Dramat Agnieszki Wosińskiej z "Klanu". Serialowa Dorota Lubicz nie może pogodzić się ze stratą męża

Joanna Kurowska prosi fanów o pomoc

"Czterdziestolatek. 20 lat później", "Ekstradycja", "Świat według Kiepskich", "Graczykowie", "Śniadanie do łóżka", a także wiele innych filmów i seriali przyniosło Joannie Kurowskiej ogromną rozpoznawalność, którą teraz postanowiła wykorzystać w bardzo ważnej sprawie. Aktorka zaapelowała do swoich fanów o pomoc dla dziennikarki Małgorzaty Puczyłowskiej, która w wyniku pożaru, do którego doszło w nocy z wtorku na środę, straciła dach nad głową.

Kochani. Nigdy nie prosiłam o nic dla siebie. Ale teraz proszę..... dla mojej przyjaciółki, znakomitej dziennikarki, Małgosi Puczyłowskiej. Zapaliły się sadze w kominie i spalił się jej ukochany dom w Starej Miłosnej.

Jak się okazuje, w wyniku akcji ratunkowej dom dziennikarki został zalany wodą, wymaga remontu, wymiany dachu i instalacji elektrycznej. Małgorzata Puczyłowska, która samotnie wychowuje swojego syna, paliła drewnem w kominku, gdyż nie była w stanie opłacić montażu pieca gazowego i instalacji centralnego ogrzewania. Niestety, doszło do tragedii, w której ona i jej syn stracili dorobek życia. Na szczęście obojgu udało się uciec z płonącego domu. Dziennikarka przez lata niosła pomoc innym, teraz Joanna Kurowska apeluje, by pomóc jej:

Małgosia od lat organizowała charytatywne pokazy mody dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zawsze gotowa pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Teraz, w potrzebie jest Ona. Jak się zbierze jakaś suma, aby mogła odbudować dom to będziemy mogli uwierzyć w to że karma wraca. A chcemy wierzyć..... i choćby dlatego warto wrzucić grosik. Ja już wrzuciłam. Podaję nr. 43 1050 1025 1000 0090 8043 1506 - grupa sherlook look sp.zoo Z góry dziękuję w imieniu Małgosi. Obyśmy nigdy nie byli w takiej sytuacji. Dobro wraca. Proszę o udostępnianie.

Aktorka udostępniła link do zbiórki i jak przyznała, sama już pomogła. Choć dziennikarka nie może liczyć na pomoc od najbliższych, jej znani przyjaciele postanowili włączyć się do akcji, a o wsparcie zaapelowała również gwiazda "Na Wspólnej" - Anna Korcz.

Kochani. Nigdy nie prosiłam o nic dla siebie. Ale teraz proszę..... dla mojej przyjaciółki, znakomitej dziennikarki ,... Opublikowany przez Joannę Kurowską Środa, 3 lutego 2021

Uwielbiana aktorka zaapelowała do fanów. Wielu internautów już zadeklarowało swoją pomoc.

ONS.pl

Niestety, znana dziennikarka i jej bliska przyjaciółka straciła dach nad głową. W domu Małgorzaty Puczyłowskiej wybuchł pożar.