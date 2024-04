Dagmara Kaźmierska ostatnio jest na ustach wszystkich po tym jak wybuchła afera związana z jej kryminalną przeszłością. Jak wynika ze śledztwa portalu Goniec.pl "Królowa życia" miała zlecić gwałt na swojej pracownicy i zgotować dziewczynie piekło. Nie wszyscy jednak przejmują się najnowszymi rewelacjami na temat Kaźmierskiej. Do grona tych osób można zaliczyć Dorotę, uczestniczkę 10. edycji programu "Rolnik szuka żony".

O przeszłości Dagmary Kaźmierskiej mówiono już wcześniej. "Królowa życia" w 2009 roku została skazana prawomocnym wyrokiem za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, za stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji". W więzieniu spędziła 14 miesięcy. Jednak dopiero teraz portal Goniec.pl zapoznał się z aktami sprawy Dagmary Kaźmierskiej i dotarł do szokujących zeznań 24-letniej wówczas Marii A., której "królowa życia" miała zgotować prawdziwe piekło. Internauci nie zostawiają na Kaźmierskiej suchej nitki i pod jej postami w mediach społecznościowych widać, że są oburzeni. Jest jednak grono osób, które uważa, że "królowa życia" odpokutowała już swoje czyny siedząc w więzieniu i zasługuje na "drugą szansę". Również Dorota z programu "Rolnik szuka żony" postanowiła wypowiedzieć się na ten temat.

Dorota nie tak dawno zamieściła na profilu Dagmary Kaźmierskiej komentarz, że "jest wielka". Na co jedna z użytkowniczek odpisała jej, że poleca przeczytać artykuł Gońca, zamiast pisać tego typu słowa. Dorota postanowiła jej odpowiedzieć i stwierdziła, że "gazety piszą wszystko, by przyciągnąć czytelnika uwagę". Dziewczyna rolnika dodała, że już dawno wiedziano o przeszłości Kaźmierskiej.

a Pani chyba nie rozumie że gazety piszą wszystko by tylko przyciągnąć czytelnika uwagę. Boże, już dawno wiedziano o przeszłości P. Dagmary a robią ludzie burze z g**na. Litości i niech ludzie patrzą na siebie a nie na cudze błędy :) to bóg jest do osadzania a nie człowiek !

napisała Dorota.