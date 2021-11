Dorota Szelągowska o atakach paniki: "Bałam się wychodzić z domu"

Filip Chajzer potrafi budzić skrajne emocje. Z jednej strony fani często chwalą go za zaangażowanie w akcje charytatywne i pomoc potrzebującym, z drugiej... zdarza się, że wywołuje fale krytyki. Kolejna taka fala wezbrała w mijający weekend. Poszło o piątkowe wydanie "Dzień Dobry TVN", które Filip prowadził razem z Małgorzatą Ohme. Gościem programu była Maria Rotkiel, psycholog, która mówiła na temat ataków paniki . To, co oburzyło część widzów, to zachowanie Filipa, który pod koniec rozmowy zaczął udawać taki atak. Zobacz także: Urocza wpadka Roksany Węgiel, tego miał nie usłyszeć nikt poza Viki Gabor! Wpadka Chajzera z "atakiem paniki" Po programie prowadzącego DDTVN zalały krytyczne komentarze. Wiele osób zauważyło, że jego teatralne zachowanie mogło urazić osoby z tego typu zaburzeniami. Burza wokół wpadki na wizji była tak wielka, że młody Chajzer musiał zareagować. Na Facebooku opublikował oświadczenie: Szanowni Państwo. Pragnę odnieść się do sprawy wczorajszego ataku paniki. Jedyną intencją, którą miałem było nawiązanie do rozmowy o zakupach świątecznych w zatłoczonym centrum handlowym, na które (jak zapewne większość facetów) reaguje mniej więcej w taki właśnie sposób. Nigdy w życiu do głowy nie przyszłoby mi urażenie kogokolwiek chorego psychicznie. Jeśli tak zostało to odebrane to z całego serca przepraszam wszystkie osoby, które realnie i na codzień dotyczy ten problem - napisał. Przy okazji ujawnił, że po wpadce przeczytał setki komentarzy "szydzących ze śmierci" jego syna w 2015 roku. Do tego dziesiątki drastycznych zdjęć z wypadku wklejanych na mój profil facebook oraz wysyłanych w wiadomościach. To skala podłości wykraczająca poza normy...