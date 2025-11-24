Dorota Szelągowska, znana projektantka wnętrz i gwiazda TVN, wywołała ogromne poruszenie podczas swojego występu w programie „Kuba Wojewódzki” 18 listopada. W trakcie rozmowy z prowadzącym ujawniła zaskakującą informację dotyczącą swojego życia prywatnego. W emocjonalnym tonie opowiedziała o relacji z byłym mężem, wyjawiając, że miała z nim nie jeden, ale dwa rozwody.

Zaskoczenie w studiu Wojewódzkiego

Słowa Szelągowskiej wywołały konsternację i niedowierzanie zarówno u publiczności, jak i u samego Wojewódzkiego. To wyznanie bez wątpienia rzuca nowe światło na życie prywatne projektantki i staje się tematem szeroko komentowanym w mediach. Jak to możliwe, że z jednym mężczyzną wzięła dwa rozwody? Odpowiedź jest prosta:

Mogę zdementować? Bo na jednego męża miałam dwa rozwody. I dwa śluby wzięliśmy. Jeden był osobny cywilny, osobny kościelny

W dalszej części wyjaśniła, że nie chodzi o klasyczny rozwód kościelny, a o stwierdzenie nieważności małżeństwa, czyli formalne uznanie, że małżeństwo kościelne nigdy nie zostało zawarte.

Co prawda to nie jest rozwód kościelny, a jednak stwierdzenie nieważności małżeństwa, a mianowicie, że ono nigdy nie zostało zawarte, zwane rozwodem kościelnym

Dorota Szelągowska ma za sobą trzy małżeństwa. O pierwszym mężu, ojcu starszego syna, mówi raczej niechętnie. Jej drugim mężem był Adam Sztaba, którego poślubiła po 11 latach. W 2017 roku z kolei wyszła za Michała Wawro, z którym doczekała się córeczki, jednak i ta relacja nie przetrwała próby czasu.

Reakcja Kuby Wojewódzkiego na słowa Szelągowskiej była natychmiastowa. Widocznie zaskoczony prowadzący próbował uporządkować sytuację, pytając żartobliwie:

Ale poczekaj, jak masz jednego męża i dwa rozwody, to który rozwód jest ważny?

Szelągowska odpowiedziała dyplomatycznie:

To zależy dla kogo

Ta odpowiedź wprowadziła Wojewódzkiego w niemałe zakłopotanie.

Wojewódzki kontra obrączka: Szelągowska nie odpuściła

Po słowach Doroty Szelągowskiej, Kuba Wojewódzki odparł w swoim żartobliwym stylu:

Nie wiem, nie miałem ani męża ani żony

Dziennikarka szybko zauważyła pewną nieścisłość, zwracając uwagę na fakt, że przecież kilka tygodni temu Wojewódzki sam wygadał się, że jest po ślubie. Szelągowska poprosiła więc gospodarza o pokazanie dłoni, na której widnieje obrączka. Wojewódzki szybko się usprawiedliwił:

Powiedziałem w czasie przeszłym

Kuba Wojewódzki szybko uciął temat małżeństwa, o którym od samego początku niechętnie mówi.

Dorota Szelągowska zadała szyku na jesiennej ramówce TVN 2025, Fot.: VIPHOTO/EAST NEWS

