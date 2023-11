1 z 5

Dorota Szelągowska w ciąży

Dorota Szelągowska już wkrótce zostanie mamą po raz drugi. Prezenterka, mimo zaawansowanej ciąży, nie zwalnia tempa. Nagrywa kolejne programy, które na bieżąco możemy oglądać w telewizji. Choć gwiazda stara się chronić swoją prywatność, to ciąża jest już na tyle widoczna, że nie da się całkiem jej ukryć. Dorota Szelągowska od czasu do czasu publikuje w internecie zdjęcia, na których w wymowny sposób stara się maskować ciążowy brzuszek, np. zakrywając go kaskiem. Do sieci właśnie trafiło najnowsze zdjęcie ciężarnej prezenterki. Dorota Szelągowska jest na nim bardzo uśmiechnięta i wygląda świetnie, ale czy... widać brzuszek?

Zobacz też: Dorota Szelągowska po raz pierwszy o ciąży! "Zamieniam się w monstrum". Jej wyznanie wzbudziło duże emocje!

Sprawdźcie na następnej stronie!

Polecamy: Ciąża krok po kroku – 3 trymestry, czyli 9 miesięcy, czyli 40 tygodni