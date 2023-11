Okazuje się, że w ostatnim odcinku "Domowych rewolucji" Dorota Szelągowska musiała już zrezygnować z udziału w remoncie mieszkania uczestników programu.

Dorota Szelągowska zrobiła więc projekt metamorfozy mieszkania, a remontem zajęła się jej ekipa. Prowadząca "Domowe rewolucje" pojawiła się w remontowanym mieszkaniu dopiero w dniu finału.

Ze względu na swój błogosławiony stan powinnam się oszczędzać. Co to znaczy oszczędzać? Według mojego lekarza, to to, że nie jestem 5 dni w tygodniu na budowie. Według mnie oznaczałoby to, że jestem 5 dni na budowie, bo jak nie jestem, to się denerwuje 10 razy bardziej, ale okej, tym razem zrobię tak jak zalecił lekarz - mówi Dorota.