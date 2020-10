Dorota Szelągowska ostro po wystąpieniu Kaczyńskiego: "To nie powinna być wojna z Kościołem, tylko z zepsutą władzą"!

Dorota Szelągowska opublikowała w sieci mocny wpis z apelem do protestujących! Prowadząca takie telewizyjne hity jak: "Totalne remonty Szelągowskiej", "Polowanie na mieszkanie" czy "Dorota Was urządzi", podczas relacji na InstaStories ostro skomentowała wtorkowe wystąpienie wicepremiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Zobaczcie, co napisała!

W związku z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, który 22 października orzekł, że przepisy dotyczące aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu są niezgodne z Konstytucją, od kilku dni w całej Polsce organizowane są protesty. Tysiące Polek i Polaków sprzeciwia się zaostrzeniu prawa aborcyjnego i wychodzi na ulice, by wyrazić swoje niezadowolenie.

We wtorek 27 października, Jarosław Kaczyński opublikował w sieci oświadczenie, w którym skrytykował protestujących. Prezes PiS zaapelował również do wszystkich zwolenników partii rządzącej, żeby stanęli w obronie kościoła.

Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego wywołało burzę. Wielu komentujących zszokowały słowa najważniejszego polityka w kraju. Wśród osób, które sprzeciwiają się słowom Jarosława Kaczyńskiego jest również Dorota Szelągowska.

TO RZĄD, W WŁAŚCIWIE PREZES PIS ODPOWIADA ZA TO, W JAKIM STANIE JEST TEN KRAJ, TO ON DECYDUJE KOMU I ZA CO ODDAWANE SĄ WPŁYWY I GIGANTYCZNE PIENIĄDZE. TO ON WPROWADZA WŁASNE PRZEKONANIA JAKO TE OBOWIĄZUJĄCE, ZA NIC MAJĄC LITERĘ PRAWA- napisała Dorota Szelągowska (pisownia oryginalna).