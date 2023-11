Dorota Szelągowska to jedna z tych gwiazd, które bardzo chronią swojej prywatności. Stara się ukrywać bliskich i raczej mało mówi na ich temat. Udało jej się nawet zataić przed mediami informację o wyjściu za mąż. Wiadomość o ciąży gwiazdy również długo była utrzymywana w tajemnicy. Dorota Szelągowska zniknęła wtedy ze świata show-biznesu i jak się okazało, miała ku temu ważny dla niej powód. Gwiazda bardzo przytyła w ciąży i wstydziła się pokazywać publicznie, o czym opowiedziała w najnowszym wywiadzie!

Chociaż po urodzeniu córeczki Dorocie Szelągowskiej udało się schudnąć, to jednak efekty nie są dla niej tak zadowalające, jakby tego oczekiwała. Gwiazda nie czuje się jeszcze dobrze w swoim ciele. Ma przez to wiele kompleksów i z tego też względu nie pokazuje się często publicznie, o czym opowiedziała w najnowszym wywiadzie. Jak sama o sobie mówi, czuje się jak najgrubszy człowiek na świecie!

Ciągle czuję się najgrubszym człowiekiem świata, a już gdzieś przeczytałam, że schudłam osiemdziesiąt kilogramów. Założę szpilki, czarny garnitur, pomaluję się i nieźle wyglądam. To tyle. Oczywiście, komplementy są wspaniałe, ale stanie na czerwonym dywanie niekoniecznie. Dziwnie się wtedy czuję. Ale nie narzekam na to, po prostu z tego nie korzystam. Jest to część mojej pracy i jeśli muszę to zrobić, robię to, ale w żaden sposób mnie to nie łechce i nie jest to dla mnie przyjemne. Mogłabym spędzić ten czas na tysiąc fajniejszych sposobów, na przykład leżąc w piżamie na kanapie i oglądając serial - powiedziała w wywiadzie dla Plejady Dorota Szelągowska.