Dorota Szelągowska ma teraz swoje 5 minut sławy! Po powrocie z urlopu macierzyńskiego, prezenterka wzięła się do pracy i teraz jednocześnie pracuje na planie kilku program. Nadal kręci "Dorota was urządzi!" dla stacji TVN, ale też regularnie możemy oglądać ją w HGTV, gdzie ma program "Domowe rewolucje". Powrót do pracy nie był łatwy, bo Dorota wróciła na plan kilka miesięcy po tym, jak urodziła córkę Wandę, która stała się jej oczkiem w głowie. Prezenterka nie ukrywa, że mogła wrócić do pracy dzięki wsparciu bliskich, a zwłaszcza teściów. Wielkim wsparciem jest też dla niej mama Katarzyna Grochola, z którą zdjęcie Dorota pokazała ostatnio na Instagramie. Na zdjęciu obie pozują bez makijażu.

Mama bardzo chce żebym jej dała swoje okulary- co jest złym pomysłem z dwóch powodów - po pierwsze są moje, a po drugie nie wygląda w nich zachwycająco ???? Prawda? - napisała pod fotką Dorota.

Fani byli zachwyceni tym, jak wygląda Dorota i jej mama bez makijażu: "I to jest prawdziwe zdjecie "no make up"! Cudnie wygladacie!", "Jaka ty jesteś śliczna bez makijażu!", "Obie wspaniałe, chciałabym tak wyglądać bez makijażu".

Dorota Szelągowska o relacjach z mamą

Relacje Doroty Szelągowskiej i Katarzyny Grocholi nie zawsze były dobre, ale prezenterka nie ukrywa, że od kiedy pojawiła się na świecie jej córka Wanda, jej kontakty z mamą poprawiły się.

Odkąd jest na świecie Wanda, coraz cieplej myślę o relacji z matką. Mamy dobre stosunki. Cieszę się, że jesteśmy we trzy - wyznała Szelągowska w jednym z wywiadów.

Dorota Szelągowska z mamą Katarzyną Grocholą

Dorota Szelągowska i Katarzyna Grochola mają teraz bardzo dobre relacje