Gwiazda "M jak Miłość" dołącza do obsady "Kogel mogel 4"! Namiesza w życiu Piotrusia!

Wygląda na to, że to koniec sielskiego życia Piotrusia i Marlenki z "Kogla mogla". Do obsady czwartej części kultowego filmu dołącza nowa bohaterka! Wcieli się z nią popularna aktorka Dorota Stalińska. To ona namiesza w życiu młodego Wolańskiego i jego partnerki.

Spójrzcie na zdjecia z planu. Domyślacie się w kogo się wcieli?

Dorota Stalińska w "Kogel Mogel 4"

Kilka dni temu ruszyły zdjecia do filmu "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4". Oprócz dalszych losów ulubieńców z pierwszych trzech części, poznamy nowych bohaterów! Na oficjalnym profilu filmu pojawiło się zdjęcie nowej postaci:

Kto to może być? - pyta produkcja.

Na zdjęciu widzimy Dorotę Stalińską w panterkowej bluzce, obcisłej czarnej sukience i tonie biżuterii. Po minie można wywnioskować, że charakter jej postaci będzie mocny. Fani nie mają wątpliwości kogo przed sobą widzą:

- Mama Marlenki

- Teściowa Piotrusia

Strzał w 10! Dorota Stalińska wcieli się w rolę mamy Marlenki, którą gra Katarzyna Skrzynecka. Czy bezstresowe życie filmowego Piotrusia stanie pod znakiem zapytania? W końcu Marlenka do tej pory wszystko podkładała mu pod nos. A może możemy liczyć na starcie mam? Chociaż ekscentryczna ekspertka od seksu Barbara Wolańska ma zamiar radykalnie zmienić swoje życie i postawić na celibat. Chyba faktycznie szykuje się koniec świata.

Mama Marlenki namiesza w życiu młodych?