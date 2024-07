Dorota Gardias złamała nogę! Pogodynka wyznała, że stało się to w domu zupełnie nieoczekiwanie i przez 6 tygodni nie będzie mogła pracować. Gwiazda bardzo nad tym ubolewa i starała się załatwić wszystko tak, by mimo wypadku pojawiać się na antenie. Niestety, jak sama przyznała, szef się nie zgodził. Podczas prezentacji butów Caprice Dorota Gardias przed kamerą Party.pl zdradziła, co dokładnie się stało:

Reklama

Niestety miałam mały wypadek, niestety w domu, a podobno najwięcej takich wypadków zdarza się w domu. To był ostatni schodek i wielkie bam, i złamanie stopy w dwóch miejscach. Sześć tygodni w gipsie. Nuda, nuda, nuda. Nie mogę się z tym pogodzić, ponieważ rozpiera mnie energia.

A jak przebiegały jej negocjacje z szefem? Posłuchajcie!

Zobacz: Dorota Gardias chce mieć drugie dziecko! Mała Hania wkrótce będzie miała rodzeństwo?​

Zobacz także

Dorota Gardias złamała nogę! Co się stało?

Eastnews

Kiedy Dorota wróci do pracy?

Reklama